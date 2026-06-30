Informations pratiques

Angers

Soirée dégustation

Promenade du Bout du monde Angers Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:30:00

fin : 2026-08-21 21:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Venez partager, contempler et savourer l’art de vivre angevin dans un lieu exceptionnel de patrimoine.

Une soirée conviviale pour échanger avec les vignerons et associer à la dégustation, le plaisir d’un concert en plein air ! .

Promenade du Bout du monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée dégustation Angers a été mis à jour le 2026-06-26 par Destination Angers