Angers

Bulles de Culture Art Déco et Eclats de mots visite + atelier d’écriture

80 rue du lutin Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:30:00

fin : 2026-08-21 12:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-08-21

Vous êtes sensible au patrimoine et vous aimez les mots ?

Même si vous n’avez jamais osé vous lancer, les lieux et les jeux sont comme un tremplin pour vous accompagner à franchir le pas de l’écriture. .

80 rue du lutin Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 07 83 07 odilewibault@gmail.com

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English :

L’événement Bulles de Culture Art Déco et Eclats de mots visite + atelier d’écriture Angers a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Angers