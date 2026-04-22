Bulles de Culture Art Déco et Eclats de mots visite + atelier d’écriture Angers
Bulles de Culture Art Déco et Eclats de mots visite + atelier d’écriture Angers lundi 6 juillet 2026.
Angers
Bulles de Culture Art Déco et Eclats de mots visite + atelier d’écriture
80 rue du lutin Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:30:00
fin : 2026-08-21 12:30:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-08-21
Vous êtes sensible au patrimoine et vous aimez les mots ?
Même si vous n’avez jamais osé vous lancer, les lieux et les jeux sont comme un tremplin pour vous accompagner à franchir le pas de l’écriture. .
80 rue du lutin Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 07 83 07 odilewibault@gmail.com
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English :
L’événement Bulles de Culture Art Déco et Eclats de mots visite + atelier d’écriture Angers a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Angers
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