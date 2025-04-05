Visite thématique Une nuit avec les chauves-souris Domaine National du Château d’Angers Angers jeudi 20 août 2026.

Angers

Visite thématique Une nuit avec les chauves-souris

Domaine National du Château d’Angers 2 Promenade du Bout du Monde Angers Maine-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:30:00

fin : 2026-08-20 22:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Venez découvrir les chauves-souris vivant dans le château avec la LPO ! .

Domaine National du Château d’Angers 2 Promenade du Bout du Monde Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77 chateau.angers@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite thématique Une nuit avec les chauves-souris Angers a été mis à jour le 2026-06-16 par Destination Angers