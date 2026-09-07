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Adopter les bon réflexes anti-spam, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

jeudi 15 octobre 2026 · Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles · Saint-Médard-en-Jalles

Adopter les bon réflexes anti-spam, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles
Adresse
place de la République Saint-Médard-en-Jalles
Ville
33160 Saint-Médard-en-Jalles
Département
Gironde
Tarif
Gratuit sur réservation

Adopter les bon réflexes anti-spam Jeudi 15 octobre, 14h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T14:30:00+02:00 – 2026-10-15T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-15T14:30:00+02:00 – 2026-10-15T15:30:00+02:00

Apprenez à reconnaître les principales arnaques numériques (e-mails, SMS, appels frauduleux et faux sites internet) et adoptez les bons réflexes pour viter les pièges, protéger vos données personnelles et naviguer sur Internet en toute sérénité.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]
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