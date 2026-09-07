Adopter les bon réflexes anti-spam, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles
jeudi 15 octobre 2026 · Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles · Saint-Médard-en-Jalles
Informations pratiques
Adopter les bon réflexes anti-spam Jeudi 15 octobre, 14h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T14:30:00+02:00 – 2026-10-15T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-15T14:30:00+02:00 – 2026-10-15T15:30:00+02:00
Apprenez à reconnaître les principales arnaques numériques (e-mails, SMS, appels frauduleux et faux sites internet) et adoptez les bons réflexes pour viter les pièges, protéger vos données personnelles et naviguer sur Internet en toute sérénité.
Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]
Atelier multimédia
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