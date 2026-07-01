Adoptez une photo de compagnie !, Association « Chez ta soeur », Tournus

Informations pratiques

Adoptez une photo de compagnie ! 10 – 17 avril 2027 Association « Chez ta soeur » Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-10T10:00:00+02:00 – 2027-04-10T18:00:00+02:00

Fin : 2027-04-17T10:00:00+02:00 – 2027-04-17T18:00:00+02:00

Et si vous adoptiez une photographie issue des collections du musée Nicéphore Niépce ? 100 images reproduites sur un support mobile et simple vous attendent. Vous êtes invité·e à adopter l’image de votre choix en vous engageant à prendre soin d’elle, à lui trouver une bonne place dans votre intérieur, à lui faire rencontrer vos proches ou des inconnus, à retrouver d’autres photographies de compagnie pour des expositions ultra-temporaires…

En parallèle, ailleurs en France et en partenariat avec un festival photo ou un centre d’art, les mêmes photographies seront adoptées par d’autres personnes. Vous pourrez ainsi échanger via les réseaux sociaux avec d’autres adoptants sur leur vie avec la même reproduction photographique que la vôtre.

Ce sont ainsi, à chaque campagne d’adoption, 200 images photographiques qui intègreront vos vies pour célébrer les 200 ans de la photographie !

Les adoptions seront proposées le premier week-end, et les animations tout au long de la durée annoncée.

Pour cette deuxième édition, la campagne d’adoption se déroulera simultanément à Fontenay-sous-Bois du 10 au 17 avril 2027 et à l’association « Chez ta soeur » de Tournus du 10 au 17 avril 2027 (adoptions le 10 avril de 10h à 18h et événements entre le 10 et le 17 avril).

D’autres campagnes d’adoption seront proposées tout au long du Bicentenaire, retrouvez toutes les dates sur le site www.museeniepce.com.

Association « Chez ta soeur » 10 rue Désiré Mathivet, 71700 Tournus Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « http://www.museeniepce.com »}]

Et si vous adoptiez une photographie issue des collections du musée Nicéphore Niépce ? 100 images reproduites sur un support mobile et simple vous attendent. Vous êtes invité·e à adopter l’image de…

Ernest Sedallian © collections du musée Nicéphore Niépce, Ville de Chalon-sur-Saône