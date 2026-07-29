ADOS Le Grand Point-Virgule Paris

Informations pratiques

Vous avez adoré les voir se perdre en forêt, Nif-nif, Naf-naf et Nouf-nouf s’attaquent à l’urbex !

Préparez vos lampes torches et vos tenues d’exploration, Lucile, Ylann et Léonard vous embarquent dans le monde merveilleux de l’adolescence !

Sur scène, ils chantent, ils dansent et vous font pleurer de rire !

Parents, courez voir ce spectacle en famille : occasion immanquable d’enfin mieux comprendre vos enfants !

Chers ados, si vos parents vous gonflent, ce qui est fort probable, ce spectacle est fait pour vous !

Tous les samedis et dimanches à 14h30 et la semaine pendant les vacances scolaires à 16h

Après 20 ans à conquérir les salles avec son humour décalé et ses musiques entraînantes, le spectacle ADOS revient au Grand Point-Virgule avec une nouvelle distribution !

Du samedi 12 septembre 2026 au dimanche 03 janvier 2027 :

payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T02:00:00+02:00

fin : 2027-01-04T00:59:59+01:00

Date(s) :

Le Grand Point-Virgule 8bis Rue de l’Arrivée 75015 Paris



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