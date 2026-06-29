ADP3P VISITE DE BOURBONNE-LES-BAINS Bourbonne-les-Bains
mercredi 26 août 2026 · Bourbonne-les-Bains
Informations pratiques
Bourbonne-les-Bains
ADP3P VISITE DE BOURBONNE-LES-BAINS
RDV devant l’Office de Tourisme Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Tout public
Unique station thermale de Haute-Marne depuis plus de 2000 ans. Découverte de la cité situation géographique sur le plateau de Langres au pied des monts Faucilles, importance des sources et leurs particularités, culte des eaux, survol historique, place du thermalisme civil et militaire, curistes célèbres, intérêt touristique d’une cité aux confins des 3 Provinces (diversité de paysages, d’habitats, de modes de vie…). Visite de l’église Notre-Dame fin XIe XIIIe siècles -MH- (statuaire , fonts baptismaux, orgue…). .
RDV devant l’Office de Tourisme Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 79 05 93 18 dominique.grandjean@yahoo.fr
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English :
L’événement ADP3P VISITE DE BOURBONNE-LES-BAINS Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-29 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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