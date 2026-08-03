ADRIEN MATHONAT & MARIE-ANDRÉE BOUCHARD-LESIEUR Place du Capitole Toulouse
jeudi 20 mai 2027 · Place du Capitole · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
ADRIEN MATHONAT & MARIE-ANDRÉE BOUCHARD-LESIEUR
Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-20 12:30:00
fin : 2027-05-20 13:30:00
Date(s) :
2027-05-20
Formés tous deux au Conservatoire de Bordeaux dans la classe de Maryse Castets avant de rejoindre l’Académie de l’Opéra de Paris, la basse Adrien Mathonat et la mezzo-soprano Marie-Andrée Bouchard-Lesieur partagent bien plus qu’un parcours une même génération, une même exigence.
On a pu entendre Mathonat en 2025 dans notre Don Giovanni, en Masetto et en Commandeur. Nommée parmi les révélations des Victoires de la Musique classique 2022, Bouchard-Lesieur s’est quant à elle déjà imposée dans les grandes maisons européennes. Accompagnés par le pianiste Carlos Sanchis Aguirre, ils se retrouvent ici pour un récital à deux voix. 7 .
Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Both trained at the Bordeaux Conservatory in Maryse Castets’ class before joining the Paris Opera Academy, bass Adrien Mathonat and mezzo-soprano Marie-Andrée Bouchard-Lesieur share much more than just a similar career path: they belong to the same generation and share the same high standards.
L’événement ADRIEN MATHONAT & MARIE-ANDRÉE BOUCHARD-LESIEUR Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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