ADRIEN MATHONAT & MARIE-ANDRÉE BOUCHARD-LESIEUR Place du Capitole Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

ADRIEN MATHONAT & MARIE-ANDRÉE BOUCHARD-LESIEUR

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-20 12:30:00

fin : 2027-05-20 13:30:00

Date(s) :

2027-05-20

Formés tous deux au Conservatoire de Bordeaux dans la classe de Maryse Castets avant de rejoindre l’Académie de l’Opéra de Paris, la basse Adrien Mathonat et la mezzo-soprano Marie-Andrée Bouchard-Lesieur partagent bien plus qu’un parcours une même génération, une même exigence.

On a pu entendre Mathonat en 2025 dans notre Don Giovanni, en Masetto et en Commandeur. Nommée parmi les révélations des Victoires de la Musique classique 2022, Bouchard-Lesieur s’est quant à elle déjà imposée dans les grandes maisons européennes. Accompagnés par le pianiste Carlos Sanchis Aguirre, ils se retrouvent ici pour un récital à deux voix. 7 .

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Both trained at the Bordeaux Conservatory in Maryse Castets’ class before joining the Paris Opera Academy, bass Adrien Mathonat and mezzo-soprano Marie-Andrée Bouchard-Lesieur share much more than just a similar career path: they belong to the same generation and share the same high standards.

L’événement ADRIEN MATHONAT & MARIE-ANDRÉE BOUCHARD-LESIEUR Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE