La technique et virtuosité est au service de la musicalité et l’improvisation devient un mélange subtil de poésie, d’humour, le tout débordant d’énergie. La rythmique est assurée par Edouard Pennes (contrebasse) et Françcois Lenne (guitare) pendant qu’Adrien Tarraga (guitare) exposera les thèmes et vous régalera de ses solos inspirés !

Adrien Tarraga : guitare

Edouard Pennes : contrebasse

François Lenne : guitare

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz manouche — Le trio d’Adrien Tarraga rend hommage à la musique de Django Reinhardt en interprétant les compositions du génie guitariste, les mélodies des standards américains et quelques valses musette.

Le dimanche 24 mai 2026

de 17h00 à 18h00

Le dimanche 24 mai 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-24T20:00:00+02:00

fin : 2026-05-24T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-24T15:00:00+02:00_2026-05-24T16:00:00+02:00;2026-05-24T17:00:00+02:00_2026-05-24T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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