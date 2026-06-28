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Adrienne Le Melville Paris

Adrienne Le Melville Paris

Adrienne Le Melville Paris mercredi 21 octobre 2026.

Lieu
Le Melville
Adresse
28 Rue Jean Mermoz
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Tarif
Tarif plein : 10 EUR

Adrienne vous dévoile les compositions d’un projet d’album encore en gestation. Imprégnée d’un univers métissé mêlant pop, musique brésilienne et jazz, elle raconte des histoires d’amour et d’amitié avec un humour tendre et une bonne dose de second degré. Pour servir ce répertoire haut en couleurs, elle s’est entourée de la crème de la crème : Juliette Boyer à la basse, Yoorim Won à la flûte traversière, Chloé Jalquin à la batterie, et Sophie Rakotomalala au chant et à la guitare. Le groupe vous proposera également quelques standards et covers revisités à leur sauce.

Yoorim Won : flûte

Juliette Boyer : basse

Chloé Jalquin : batterie

Sophie Rakotomalala : chant, guitare

Adrienne présente un projet d’album pétillant mêlant pop, jazz et musique brésilienne, avec des histoires d’amour drôles et touchantes. Entourée de talents, le groupe réinvente aussi des classiques !
Le mercredi 21 octobre 2026
de 20h30 à 23h00
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-21T23:30:00+02:00
fin : 2026-10-22T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-21T20:30:00+02:00_2026-10-21T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6096


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