AÉRO MALGRÉ LUI CAFE THEATRE LES 3T Toulouse

Toulouse

AÉRO MALGRÉ LUI

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:45:00

fin : 2026-05-23 20:15:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-30 2026-06-03 2026-06-12 2026-06-16 2026-06-20 2026-06-26 2026-06-30 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-25

Un incontournable du rire dont le succès ne faiblit pas ! Une comédie qui fait du bien, qui vous requinque, on sort avec des crampes au ventre et le sourire aux lèvres.

Employé au service des badges dans une grande entreprise aéronautique basée à Toulouse, Félix est un énorme fumiste. Quand il ne fait pas la sieste, il se repose ! Son quotidien de rêve va être bouleversé par l’arrivée inopinée de Victoria, un amour de vacances mais surtout une DRH impitoyable mandatée pour supprimer tous les postes inutiles de cette boîte !

Pour sauver son job et tenter de la conquérir, Félix invente le pire des mensonges avec l’aide involontaire d’un chien et d’un stagiaire au Q.I indéterminé… 25 .

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A laugh-out-loud staple whose success continues unabated! It’s a feel-good comedy that makes you feel good again, and leaves you with cramps in your stomach and a smile on your face.

L’événement AÉRO MALGRÉ LUI Toulouse a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE