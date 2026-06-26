Aéroboxe Algrange
mercredi 8 juillet 2026 · Algrange
Informations pratiques
Algrange
Aéroboxe
25 rue du Maréchal Foch Algrange Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08 20:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Découvrez l’aéroboxe lors d’une séance alliant mouvements de fitness et techniques inspirées des sports de combat. Une activité dynamique et accessible, idéale pour se dépenser dans une ambiance conviviale.Tout public
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25 rue du Maréchal Foch Algrange 57440 Moselle Grand Est +33 3 82 84 30 13 secretariat@ville-algrange.fr
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English :
Discover AeroBoxing during a session that combines fitness moves with techniques inspired by combat sports. It’s a dynamic and accessible activity, perfect for working up a sweat in a friendly atmosphere.
L’événement Aéroboxe Algrange a été mis à jour le 2026-06-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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