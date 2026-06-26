UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Algrange

Initiation taekwondo et self défense Algrange

mercredi 15 juillet 2026 · Algrange

Initiation taekwondo et self défense Algrange

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
25 rue du Maréchal Foch
Ville
57440 Algrange
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Algrange

Initiation taekwondo et self défense

25 rue du Maréchal Foch Algrange Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15 20:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Découvrez les bases du taekwondo et initiez-vous aux techniques de self-défense lors d’une séance accessible à tous. Une activité sportive et pédagogique pour apprendre les gestes essentiels dans une ambiance conviviale.Tout public
0  .

25 rue du Maréchal Foch Algrange 57440 Moselle Grand Est +33 3 82 84 30 13  secretariat@ville-algrange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the basics of taekwondo and learn self-defense techniques during a session open to everyone. A fun and educational activity where you can learn essential moves in a friendly atmosphere.

L’événement Initiation taekwondo et self défense Algrange a été mis à jour le 2026-06-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

À voir aussi à Algrange (Moselle)