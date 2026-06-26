Initiation taekwondo et self défense Algrange
mercredi 15 juillet 2026 · Algrange
Informations pratiques
Algrange
Initiation taekwondo et self défense
25 rue du Maréchal Foch Algrange Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15 20:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Découvrez les bases du taekwondo et initiez-vous aux techniques de self-défense lors d’une séance accessible à tous. Une activité sportive et pédagogique pour apprendre les gestes essentiels dans une ambiance conviviale.Tout public
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25 rue du Maréchal Foch Algrange 57440 Moselle Grand Est +33 3 82 84 30 13 secretariat@ville-algrange.fr
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English :
Discover the basics of taekwondo and learn self-defense techniques during a session open to everyone. A fun and educational activity where you can learn essential moves in a friendly atmosphere.
L’événement Initiation taekwondo et self défense Algrange a été mis à jour le 2026-06-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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