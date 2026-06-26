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Circuit training club Algrange

Circuit training club Algrange

Circuit training club Algrange mercredi 29 juillet 2026.

Adresse
25 rue du Maréchal Foch
Ville
57440 Algrange
Département
Moselle
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
0 Gratuit

Algrange

Circuit training club

25 rue du Maréchal Foch Algrange Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29 19:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Participez à une séance de circuit training alliant différents exercices physiques pour travailler l’endurance, la force et la coordination. Une activité dynamique, accessible à tous les niveaux, idéale pour se dépenser dans une ambiance conviviale.Enfants
0  .

25 rue du Maréchal Foch Algrange 57440 Moselle Grand Est +33 3 82 84 30 13  secretariat@ville-algrange.fr

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English :

Join a circuit training session that combines different physical exercises to build endurance, strength, and coordination. It’s a dynamic activity suitable for all fitness levels and perfect for working up a sweat in a friendly atmosphere.

L’événement Circuit training club Algrange a été mis à jour le 2026-06-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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