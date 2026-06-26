Algrange

Circuit training club

25 rue du Maréchal Foch Algrange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29 19:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Participez à une séance de circuit training alliant différents exercices physiques pour travailler l’endurance, la force et la coordination. Une activité dynamique, accessible à tous les niveaux, idéale pour se dépenser dans une ambiance conviviale.Enfants

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25 rue du Maréchal Foch Algrange 57440 Moselle Grand Est +33 3 82 84 30 13 secretariat@ville-algrange.fr

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English :

Join a circuit training session that combines different physical exercises to build endurance, strength, and coordination. It’s a dynamic activity suitable for all fitness levels and perfect for working up a sweat in a friendly atmosphere.

L’événement Circuit training club Algrange a été mis à jour le 2026-06-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME