Soirée jeux de société Place F. Mitterrand Algrange

Algrange

Soirée jeux de société

Place F. Mitterrand Foyer Socioculturel Ambroise Croizat Algrange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-22 19:30:00

fin : 2026-07-22 22:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Venez partager un moment convivial autour d’une soirée dédiée aux jeux de société. Que vous soyez amateur de jeux d’ambiance, de stratégie ou en famille, cette animation est l’occasion de découvrir de nouveaux jeux et de passer un agréable moment dans une ambiance chaleureuseTout public

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Place F. Mitterrand Foyer Socioculturel Ambroise Croizat Algrange 57440 Moselle Grand Est +33 3 82 84 30 13 secretariat@ville-algrange.fr

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English :

Come join us for a fun evening dedicated to board games. Whether you enjoy party games, strategy games, or family games, this event is the perfect opportunity to discover new games and have a great time in a warm and welcoming atmosphere.

L’événement Soirée jeux de société Algrange a été mis à jour le 2026-06-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME