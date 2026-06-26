Soirée astronomie Pelouses calcaires Algrange
vendredi 24 juillet 2026 · Pelouses calcaires · Algrange
Informations pratiques
Algrange
Soirée astronomie
Pelouses calcaires Accès par, Rue Witten Algrange Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24 23:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Partez à la découverte du ciel lors d’une soirée consacrée à l’astronomie. Une animation idéale pour observer les astres, en apprendre davantage sur l’univers et partager un moment de découverte dans une ambiance conviviale.Tout public
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Pelouses calcaires Accès par, Rue Witten Algrange 57440 Moselle Grand Est +33 3 82 84 30 13 secretariat@ville-algrange.fr
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English :
Set out to explore the night sky during an evening dedicated to astronomy. It’s the perfect event to observe the stars, learn more about the universe, and share a moment of discovery in a friendly atmosphere.
L’événement Soirée astronomie Algrange a été mis à jour le 2026-06-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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