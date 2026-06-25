Marché artisanal nocturne Espace Nelson Mandela Algrange
Marché artisanal nocturne Espace Nelson Mandela Algrange vendredi 7 août 2026.
Algrange
Marché artisanal nocturne
Espace Nelson Mandela 25 Rue du Maréchal Foch Algrange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Partez à la rencontre des artisans et découvrez leurs créations et produits lors d’un marché artisanal en plein air. Une belle occasion de flâner entre les stands et de mettre en valeur le savoir-faire local.Tout public
0 .
Espace Nelson Mandela 25 Rue du Maréchal Foch Algrange 57440 Moselle Grand Est +33 3 82 84 30 13 secretariat@ville-algrange.fr
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English :
Come meet the artisans and discover their creations and products at an outdoor craft market. It’s a wonderful opportunity to stroll among the booths and celebrate local craftsmanship.
L’événement Marché artisanal nocturne Algrange a été mis à jour le 2026-06-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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