Informations pratiques

Algrange

Soirée contes du monde

grotte notre dame Algrange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25 21:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Laissez-vous transporter par des récits venus des quatre coins du monde lors d’une soirée dédiée à l’art du conte. Un moment de découverte, d’évasion et de partage, propice à l’imaginaire, pour petits et grands.Enfants

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grotte notre dame Algrange 57440 Moselle Grand Est +33 3 82 84 30 13 secretariat@ville-algrange.fr

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English :

Let yourself be swept away by stories from all corners of the world during an evening dedicated to the art of storytelling. A time for discovery, escape, and sharing—a perfect opportunity to let your imagination run wild—for young and old alike.

L’événement Soirée contes du monde Algrange a été mis à jour le 2026-06-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME