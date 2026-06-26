Fête Nationale Algrange
Fête Nationale Algrange lundi 13 juillet 2026.
Algrange
Fête Nationale
Place F. Mitterrand Algrange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 23:59:00
Date(s) :
2026-07-13
Célébrez la Fête Nationale lors d’une soirée festive ouverte à tous. Au programme structures gonflables pour les petits et les grands, session karaoké, défilé, DJ, piste de danse et feu d’artifice. Une offre de restauration sera également proposée sur place.Tout public
0 .
Place F. Mitterrand Algrange 57440 Moselle Grand Est +33 3 82 84 30 13 secretariat@ville-algrange.fr
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English :
Celebrate National Day at a festive evening event open to everyone. The program includes inflatable attractions for kids and adults, a karaoke session, a parade, a DJ, a dance floor, and fireworks. Food and drinks will also be available on site.
L’événement Fête Nationale Algrange a été mis à jour le 2026-06-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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