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Fête Nationale Algrange

Fête Nationale Algrange

Fête Nationale Algrange lundi 13 juillet 2026.

Adresse
Place F. Mitterrand
Ville
57440 Algrange
Département
Moselle
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
0 Gratuit

Algrange

Fête Nationale

Place F. Mitterrand Algrange Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 23:59:00

Date(s) :
2026-07-13

Célébrez la Fête Nationale lors d’une soirée festive ouverte à tous. Au programme structures gonflables pour les petits et les grands, session karaoké, défilé, DJ, piste de danse et feu d’artifice. Une offre de restauration sera également proposée sur place.Tout public
0  .

Place F. Mitterrand Algrange 57440 Moselle Grand Est +33 3 82 84 30 13  secretariat@ville-algrange.fr

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English :

Celebrate National Day at a festive evening event open to everyone. The program includes inflatable attractions for kids and adults, a karaoke session, a parade, a DJ, a dance floor, and fireworks. Food and drinks will also be available on site.

L’événement Fête Nationale Algrange a été mis à jour le 2026-06-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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