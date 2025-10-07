AérotorShow Meeting Aérien Aéroport de Valence Chabeuil Chabeuil
AérotorShow Meeting Aérien Aéroport de Valence Chabeuil Chabeuil dimanche 28 juin 2026.
AérotorShow Meeting Aérien
Aéroport de Valence Chabeuil 360 Allée de l'Ancien Hippodrome Chabeuil Drôme
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
2026-06-28
Un meeting aérien exceptionnel de l'Armée de Terre t'attend… Sensations fortes garanties !
Depuis 1999, le GAMSTAT organise un événement aérien rassemblant les plus belles démonstrations.
gamstat-meeting.contact.fct@def.gouv.fr
English :
An exceptional Army airshow awaits you? Thrills and spills guaranteed!
Since 1999, GAMSTAT has been organizing an aerial event featuring some of the finest displays in the world.
