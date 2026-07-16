Affiches en danger : de la restauration à la numérisation, Médiathèque centre-ville, Orléans
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque centre-ville · Orléans
Informations pratiques
Affiches en danger : de la restauration à la numérisation Samedi 19 septembre, 14h30 Médiathèque centre-ville Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
La Médiathèque vous propose de découvrir le projet de numérisation des affiches anciennes, de leur évaluation à leur restauration. Une professionnelle de la conservation-restauration présentera la démarche qui guide le choix des interventions sur les documents patrimoniaux et leurs enjeux.
Médiathèque centre-ville 1 place Gambetta, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire +33238684545 https://mediatheques.orleans.fr
La Médiathèque vous propose de découvrir le projet de numérisation des affiches anciennes, de leur évaluation à leur restauration.
Médiathèque d’Orléans
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