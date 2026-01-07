Affût crépusculaire sur l’Île de la Folie à Chaumont-sur-Loire Chaumont-sur-Loire

Affût crépusculaire sur l’Île de la Folie à Chaumont-sur-Loire

Ile de la folie Chaumont-sur-Loire Loir-et-Cher

Début : 2026-09-26 16:30:00

fin : 2026-09-26 20:00:00

2026-09-26

Partez en balade sur les sentiers de l’Espace Naturel Sensible de l’Île de la Folie avec les deux conservateurs bénévoles de ce site qui appartient au Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.

Tu veux ma photo !

Affût (photographique !) aux castors, coucher de soleil sur la Loire et avifaune si la météo est favorable, pique-nique vespéral en bord de Loire (castors invités !).

Inscription obligatoire avant le 25 septembre midi au 02 47 27 81 03 (lieu de rdv communiqué à l’inscription obligatoire, CHAUMONT-SUR-LOIRE) .

Ile de la folie Chaumont-sur-Loire 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 27 81 03 antenne37-41@cen-centrevaldeloire.org

English :

Take a stroll along the paths of the Île de la Folie Sensitive Natural Area with the two volunteer curators of this site, which belongs to the Conservatoire d?espaces naturels Centre-Val de Loire.

