Rêves d’antan Noël au Domaine de Chaumont-sur-Loire Chaumont-sur-Loire

À la Belle Époque, le prince et la princesse de Broglie, derniers propriétaires privés du château, organisent de grandes réceptions où avant-gardisme et raffinement attirent la haute société. Comme autrefois, plongez dans l’atmosphère de Noël d’une maison aristocratique…

Noël au Domaine de Chaumont-sur-Loire. Le thème Rêves d’Antan est le fil rouge d’une scénographie immersive inédite. Pénétrez dans les coulisses des préparatifs du réveillon de Noël. Des décors festifs créent une ambiance chaleureuse et féérique, aux Écuries comme au Château. Le salon se pare de sapins richement décorés. Des espaces des domestiques à la salle à manger un fabuleux dîner se prépare… Participez à la visite guidée et partez à la découverte de cette thématique vivante et animée par l’un de nos guides en costume d’époque. Ils vous ouvriront les portes de pièces insolites rarement ouvertes au public. 16 .

During the Belle Époque, the Prince and Princess de Broglie, the château’s last private owners, organized grand receptions where avant-garde refinement attracted high society. As in the past, immerse yourself in the Christmas atmosphere of an aristocratic home…

