Noël au château de Chaumont-sur-Loire Chasse au trésor

Chaumont-sur-Loire Loir-et-Cher

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 10:00:00

fin : 2027-01-10 17:30:00

Date(s) :

2026-11-28

Pour les enfants de 8 a` 14 ans, un parcours de visite est propose´ sous la forme d’une chasse au trésor, Le Noël de Robert et Marguerite au Château de Chaumont-sur-Loire .

Noël au château de Chaumont-sur-Loire Chasse au trésor. Pour les enfants de 8 à 14 ans, un parcours de visite est également proposé sous la forme d’une chasse au trésor, Le Noël de Robert et Marguerite au Château de Chaumont-sur-Loire . 16 .

Chaumont-sur-Loire 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 20 99 22 contact@domaine-chaumont.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For children aged 8 to 14, a treasure hunt tour is available: Robert and Marguerite’s Christmas at Château de Chaumont-sur-Loire .

L’événement Noël au château de Chaumont-sur-Loire Chasse au trésor Chaumont-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-16 par ADT41