Les Botaniques de Chaumont-sur-Loire Chaumont-sur-Loire

Les Botaniques de Chaumont-sur-Loire, exposition-vente de plantes. Partenariat entre le Domaine de Chaumont-sur-Loire et l’association Plantes et Cultures, association de pépiniéristes producteurs réunis autour de la promotion de la diversité végétale, le respect de l’environnement …

Les Botaniques de Chaumont-sur-Loire, exposition-vente de plantes. Passerelle naturelle entre le végétal et le jardin, entre le patrimoine horticole et la création paysagère, cette Fête des Plantes originale vous permettra de retrouver les plantes phares du Festival International des Jardins sur les stands des exposants. Exigence botanique et diversité variétale seront au rendez-vous grâce au partenariat noué entre le Domaine de Chaumont-sur-Loire et l’association de pépiniéristes producteurs Plantes et Cultures. Les Botaniques de Chaumont-sur-Loire sont une occasion de retrouver les collections végétales proposées à la vente par de véritables producteurs réunis autour de la transmission des savoir-faire. Retrouvez le programme complet des conférences et rencontres du week-end. 17 .

Domaine de Chaumont Chaumont-sur-Loire 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 20 99 22 contact@domaine-chaumont.fr

English :

Les Botaniques de Chaumont-sur-Loire, plant show and sale. Partnership between the Domaine de Chaumont-sur-Loire and the Plantes et Cultures association, an association of nursery growers dedicated to the promotion of plant diversity, respect for the environment, …

German :

Les Botaniques de Chaumont-sur-Loire, Verkaufsausstellung von Pflanzen. Partnerschaft zwischen der Domaine de Chaumont-sur-Loire und der Association Plantes et Cultures, einer Vereinigung von Baumschulerzeugern, die sich für die Förderung der Pflanzenvielfalt, den Umweltschutz, die …

Italiano :

Les Botaniques de Chaumont-sur-Loire, esposizione e vendita di piante. Partnership tra il Domaine de Chaumont-sur-Loire e l’associazione Plantes et Cultures, un’associazione di vivaisti uniti dalla promozione della diversità delle piante, del rispetto dell’ambiente, …

Espanol :

Les Botaniques de Chaumont-sur-Loire, exposición y venta de plantas. Colaboración entre el Domaine de Chaumont-sur-Loire y la asociación Plantes et Cultures, asociación de viveristas reunidos en torno a la promoción de la diversidad vegetal, el respeto del medio ambiente, …

