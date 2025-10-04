Quand fleurir est un art au Château de Chaumont-sur-Loire Chaumont-sur-Loire

Quand fleurir est un art au Château de Chaumont-sur-Loire

Quand fleurir est un art au Château de Chaumont-sur-Loire. Le Domaine de Chaumont-sur-Loire, Centre d’Arts et de Nature, organise Quand fleurir est un art… consacré au végétal, avec la présentation de compositions florales de grands artistes, designers, décorateurs

Découvrez la septième édition de Quand fleurir est un art… au Domaine de Chaumont-sur-Loire, un événement dédié à l’art floral. Admirez les créations de grands artistes décorateurs du végétal, français et étrangers, tels que Pere Padrós, Gábor Nagy, Isabelle Brethomé, et bien d’autres. Des installations florales contemporaines et poétiques métamorphoseront les salles du Château et les espaces des Ecuries. Participez à des démonstrations et ateliers d’art floral. Les démonstrations sont gratuites et les ateliers payants sur réservation. Une occasion unique de célébrer l’art et la beauté du végétal dans un cadre historique et enchanteur. 21 .

English :

When flowering is an art at the Château de Chaumont-sur-Loire. The Domaine de Chaumont-sur-Loire, Centre d?Arts et de Nature, organizes Quand fleurir est un art… dedicated to plants, with the presentation of floral compositions by great artists, designers, decorators and architects

German :

Wenn Blühen eine Kunst ist im Schloss Chaumont-sur-Loire. Die Domaine de Chaumont-sur-Loire, ein Zentrum für Kunst und Natur, organisiert Quand fleurir est un art… (Wenn blühen eine Kunst ist), das der Pflanze gewidmet ist und Blumenarrangements von großen Künstlern, Designern und Dekorateuren v

Italiano :

Quando la fioritura è un’arte al Castello di Chaumont-sur-Loire. Il Domaine de Chaumont-sur-Loire, Centre d’Arts et de Nature, organizza Quando la fioritura è un’arte… dedicato alle piante, con la presentazione di composizioni floreali di grandi artisti, designer, decoratori, ecc

Espanol :

Cuando la floración es un arte en el Castillo de Chaumont-sur-Loire. El Domaine de Chaumont-sur-Loire, Centre d’Arts et de Nature, organiza Cuando florecer es un arte… dedicado a las plantas, con la presentación de composiciones florales de destacados artistas, diseñadores, decoradores, etc

