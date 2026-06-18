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Afghan Box Place de la victoire Monistrol-sur-Loire

Afghan Box Place de la victoire Monistrol-sur-Loire samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Place de la victoire

Adresse : 43120 Monistrol-sur-Loire

Ville : 43120 Monistrol-sur-Loire

Département : Haute-Loire

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Monistrol-sur-Loire

Afghan Box

Place de la victoire 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-18 13:00:00

Date(s) :
2026-07-18

avec Maxime et Sandrine, saltimbanques de la photographie.
Venez vous faire tirer le portrait et repartez avec votre cliché.
L’Afghan-Box reprend le principe de fonctionnement d’une chambre
photographique et d’une chambre noire, couplées en un seul bloc.
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Place de la victoire 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 

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English :

with Maxime and Sandrine, photography performers.
Come have your portrait taken and leave with your photo.
The Afghan-Box works on the same principle as a camera
and a darkroom, combined into a single unit.

L’événement Afghan Box Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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