Afghan Box Place de la victoire Monistrol-sur-Loire
Afghan Box Place de la victoire Monistrol-sur-Loire samedi 18 juillet 2026.
Monistrol-sur-Loire
Afghan Box
Place de la victoire 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-18 13:00:00
Date(s) :
2026-07-18
avec Maxime et Sandrine, saltimbanques de la photographie.
Venez vous faire tirer le portrait et repartez avec votre cliché.
L’Afghan-Box reprend le principe de fonctionnement d’une chambre
photographique et d’une chambre noire, couplées en un seul bloc.
.
Place de la victoire 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
with Maxime and Sandrine, photography performers.
Come have your portrait taken and leave with your photo.
The Afghan-Box works on the same principle as a camera
and a darkroom, combined into a single unit.
L’événement Afghan Box Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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