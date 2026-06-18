Afghan Box Place de la victoire Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire

Afghan Box

Place de la victoire 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:00:00

fin : 2026-07-18 13:00:00

Date(s) :

2026-07-18

avec Maxime et Sandrine, saltimbanques de la photographie.

Venez vous faire tirer le portrait et repartez avec votre cliché.

L’Afghan-Box reprend le principe de fonctionnement d’une chambre

photographique et d’une chambre noire, couplées en un seul bloc.

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Place de la victoire 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

with Maxime and Sandrine, photography performers.

Come have your portrait taken and leave with your photo.

The Afghan-Box works on the same principle as a camera

and a darkroom, combined into a single unit.

L’événement Afghan Box Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron