Concert des trois becs Chateau des eveques Monistrol-sur-Loire
Concert des trois becs Chateau des eveques Monistrol-sur-Loire samedi 18 juillet 2026.
Monistrol-sur-Loire
Concert des trois becs
Chateau des eveques 5 Rue du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
• Concert des Trois Becs Trois comédiens chanteurs s’emparent
des fabuleuses chansons d’Anne Sylvestre, au piano, à la
guitare, à capella. Polyphonies hilarantes, moments suspendus,
sketches impertinents, tout y passe !
.
Chateau des eveques 5 Rue du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
? The Trois Becs Concert: Three actor-singers take on
Anne Sylvestre’s fabulous songs—on piano,
guitar, and a cappella. Hilarious harmonies, moments of suspense,
cheeky sketches—it’s all there!
L’événement Concert des trois becs Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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