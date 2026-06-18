Concert des trois becs Chateau des eveques Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire

Concert des trois becs

Chateau des eveques 5 Rue du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

• Concert des Trois Becs Trois comédiens chanteurs s’emparent

des fabuleuses chansons d’Anne Sylvestre, au piano, à la

guitare, à capella. Polyphonies hilarantes, moments suspendus,

sketches impertinents, tout y passe !

.

Chateau des eveques 5 Rue du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? The Trois Becs Concert: Three actor-singers take on

Anne Sylvestre’s fabulous songs—on piano,

guitar, and a cappella. Hilarious harmonies, moments of suspense,

cheeky sketches—it’s all there!

L’événement Concert des trois becs Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron