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Concert des trois becs Chateau des eveques Monistrol-sur-Loire

Concert des trois becs Chateau des eveques Monistrol-sur-Loire samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Chateau des eveques

Adresse : 5 Rue du Château

Ville : 43120 Monistrol-sur-Loire

Département : Haute-Loire

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Monistrol-sur-Loire

Concert des trois becs

Chateau des eveques 5 Rue du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

• Concert des Trois Becs Trois comédiens chanteurs s’emparent
des fabuleuses chansons d’Anne Sylvestre, au piano, à la
guitare, à capella. Polyphonies hilarantes, moments suspendus,
sketches impertinents, tout y passe !
  .

Chateau des eveques 5 Rue du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 

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English :

? The Trois Becs Concert: Three actor-singers take on
Anne Sylvestre’s fabulous songs—on piano,
guitar, and a cappella. Hilarious harmonies, moments of suspense,
cheeky sketches—it’s all there!

L’événement Concert des trois becs Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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