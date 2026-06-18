Color Run Parc du château Monistrol-sur-Loire
Color Run Parc du château Monistrol-sur-Loire vendredi 17 juillet 2026.
Monistrol-sur-Loire
Color Run
Parc du château 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17 20:00:00
Date(s) :
2026-07-17
avec l’association Street Legends Parcours de 3 kms en courant ou en
marchant, avec ambiance colorée ! Échauffement en musique, DJ et
surprises ! Venir habillé(e-s) en blanc et avec lunettes de soleil !
.
Parc du château 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
In partnership with the %AB Street Legends %BB association, a 3-km run or
walk with a vibrant atmosphere! Warm-up to music, a DJ, and
surprises! Come dressed in white and wearing sunglasses!
L’événement Color Run Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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