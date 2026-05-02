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Commémoration de la Fête Nationale Monistrol-sur-Loire

Commémoration de la Fête Nationale Monistrol-sur-Loire mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Place de la Paix

Ville : 43120 Monistrol-sur-Loire

Département : Haute-Loire

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Monistrol-sur-Loire

Commémoration de la Fête Nationale

Place de la Paix Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Commémoration de la Fête Nationale
Avec les élus, les anciens combattants, les sapeurs-pompiers et les forces de l’ordre
A 11h, place de la Paix
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Place de la Paix Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 

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English :

Commemoration of Bastille Day
With elected representatives, veterans, firefighters and police forces
11am, Place de la Paix

L’événement Commémoration de la Fête Nationale Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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