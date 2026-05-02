Commémoration de la Fête Nationale Monistrol-sur-Loire
Commémoration de la Fête Nationale Monistrol-sur-Loire mardi 14 juillet 2026.
Monistrol-sur-Loire
Commémoration de la Fête Nationale
Place de la Paix Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Commémoration de la Fête Nationale
Avec les élus, les anciens combattants, les sapeurs-pompiers et les forces de l’ordre
A 11h, place de la Paix
.
Place de la Paix Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
Commemoration of Bastille Day
With elected representatives, veterans, firefighters and police forces
11am, Place de la Paix
L’événement Commémoration de la Fête Nationale Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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