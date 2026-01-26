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Festivités autour de la fête Nationale Monistrol-sur-Loire

Festivités autour de la fête Nationale Monistrol-sur-Loire mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Site du Mazel

Ville : 43120 Monistrol-sur-Loire

Département : Haute-Loire

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Monistrol-sur-Loire

Festivités autour de la fête Nationale

Site du Mazel Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Monistrol Animation organise une soirée festive avec repas champêtre à partir de 19h à la Capitelle, suivi du feu d’artifice tiré à 22h30 et du bal populaire animé par Unisson.
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Site du Mazel Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 63 57 

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English :

Monistrol Animation is organizing a festive evening with a country-style meal starting at 7pm at La Capitelle, followed by fireworks at 10:30pm and a popular ball with music by Unisson.

L’événement Festivités autour de la fête Nationale Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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