Qui c’est la plus forte Espace culturel Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire

Qui c’est la plus forte

Espace culturel 2 Rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 16:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Répétition ouverte d’un spectacle en création.

Rencontre avec l’équipe artistique,

présentation du projet autour de la musique, du football

et de l’ASSE.

.

Espace culturel 2 Rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

Open rehearsal of a new production.

Meet the artistic team,

and learn about the project centered on music, soccer,

and ASSE.

L’événement Qui c’est la plus forte Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron