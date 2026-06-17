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Qui c’est la plus forte Espace culturel Monistrol-sur-Loire

Qui c’est la plus forte Espace culturel Monistrol-sur-Loire jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Espace culturel

Adresse : 2 Rue Henri Pourrat

Ville : 43120 Monistrol-sur-Loire

Département : Haute-Loire

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Monistrol-sur-Loire

Qui c’est la plus forte

Espace culturel 2 Rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 16:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Répétition ouverte d’un spectacle en création.
Rencontre avec l’équipe artistique,
présentation du projet autour de la musique, du football
et de l’ASSE.
  .

Espace culturel 2 Rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 

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English :

Open rehearsal of a new production.
Meet the artistic team,
and learn about the project centered on music, soccer,
and ASSE.

L’événement Qui c’est la plus forte Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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