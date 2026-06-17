Qui c’est la plus forte Espace culturel Monistrol-sur-Loire
Qui c’est la plus forte Espace culturel Monistrol-sur-Loire jeudi 16 juillet 2026.
Monistrol-sur-Loire
Qui c’est la plus forte
Espace culturel 2 Rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 16:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Répétition ouverte d’un spectacle en création.
Rencontre avec l’équipe artistique,
présentation du projet autour de la musique, du football
et de l’ASSE.
.
Espace culturel 2 Rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
Open rehearsal of a new production.
Meet the artistic team,
and learn about the project centered on music, soccer,
and ASSE.
L’événement Qui c’est la plus forte Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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