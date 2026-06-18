Ciné plein air Parc du château Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire

Ciné plein air

Parc du château 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Avec le célèbre film Louise Violet , à voir ou à revoir avec bonheur !

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Parc du château 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

With the famous film %AB Louise Violet %BB—a delight to watch or rewatch!

L’événement Ciné plein air Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron