Ciné plein air Parc du château Monistrol-sur-Loire
Ciné plein air Parc du château Monistrol-sur-Loire jeudi 16 juillet 2026.
Monistrol-sur-Loire
Ciné plein air
Parc du château 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Avec le célèbre film Louise Violet , à voir ou à revoir avec bonheur !
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Parc du château 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
With the famous film %AB Louise Violet %BB—a delight to watch or rewatch!
L’événement Ciné plein air Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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