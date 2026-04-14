Afro Beat, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

Afro Beat Samedi 18 avril, 19h00 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T19:00:00+02:00 – 2026-04-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T19:00:00+02:00 – 2026-04-18T22:00:00+02:00

Jam Afro, Funk, Grooves Caribéens

L’association Cadence vous invite à une grande jam session inclusive et joyeusement déchaînée, mêlant Afrobeats, afro-funk et grooves caribéens.

Ici, pas de compétition ni de barrières : musicien·nes amateur·es, passionné·es ou professionnel·les, tout le monde joue à la même cadence.

Le mot d’ordre : viens comme tu es. Que tu sois percussionniste débutant·e, chanteur·se en herbe ou saxophoniste chevronné·e, tu es le ou la bienvenue sur scène. Pas de pression : une liste de morceaux sera proposée pour faciliter les premiers pas, et les plus inspiré·es pourront se lancer dans des impros funk libres et chaleureuses.

Avant la jam, installe-toi pour un moment apéro-concert. Le Backing Band de Cadence ouvrira la soirée avec leur énergie poétique et vibrante. L’occasion parfaite de se poser, échanger, et se mettre en rythme.

Ambiance festive, conviviale et ouverte à toutes et tous.

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Jam Afro, Funk, Grooves Caribéens Salle de concert Musique improvisée

Asso Cadence