Rovv x twlv x MELOH (Seoul Therapy) Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine
Rovv x twlv x MELOH (Seoul Therapy) Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine vendredi 17 avril 2026.
LA TOURNÉE ÉVÉNEMENT : SEOUL THERAPY À PARIS
Prépare-toi pour une immersion totale dans le meilleur du R&B actuel. En 2026, Rovv, Twlv
et Meloh unissent leurs forces pour une tournée européenne mémorable qui fait escale à l’extra bal.
Bien que chacun possède une voix et une énergie bien distinctes, ils partagent tous les trois le même amour pour les mélodies soignées et le groove.
Paris, es-tu prêt à découvrir le futur de la scène coréenne ?
LE LINE-UP
- Rovv : Il apporte son charme irrésistible et ses histoires d’amour fraîches, tout droit sorties de son nouvel album Rovv Song.
- Twlv : Entre R&B, hip-hop et pop, il te captive avec une aisance déconcertante et une voix veloutée.
- Meloh : Le maître des refrains magnétiques. Ses paroles touchent au plus profond et restent en tête bien après la fin du show.
AU PROGRAMME DE TA SOIRÉE
- Un flow ininterrompu : 2h de spectacle intense de 20h00 à 22h00.
- Trois univers : La découverte de trois artistes majeurs de la scène Seoul Therapy.
- Accès privilégié : Plusieurs créneaux d’entrée (dès 18h) pour une expérience sur-mesure.
Le trio incontournable du R&B coréen débarque à Paris. Trois artistes, trois styles, une seule scène pour une soirée exceptionnelle.
Le vendredi 17 avril 2026
de 19h15 à 22h00
payant
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-17T22:15:00+02:00
fin : 2026-04-18T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-17T19:15:00+02:00_2026-04-17T22:00:00+02:00
Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
https://communalesaintouen.com/evenements/rovv-x-twlv-x-meloh-seoul-therapy/
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