Rovv x twlv x MELOH (Seoul Therapy) Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

LA TOURNÉE ÉVÉNEMENT : SEOUL THERAPY À PARIS

Prépare-toi pour une immersion totale dans le meilleur du R&B actuel. En 2026, Rovv, Twlv

et Meloh unissent leurs forces pour une tournée européenne mémorable qui fait escale à l’extra bal.

Bien que chacun possède une voix et une énergie bien distinctes, ils partagent tous les trois le même amour pour les mélodies soignées et le groove.

Paris, es-tu prêt à découvrir le futur de la scène coréenne ?

LE LINE-UP

Rovv : Il apporte son charme irrésistible et ses histoires d’amour fraîches, tout droit sorties de son nouvel album Rovv Song.

Il apporte son charme irrésistible et ses histoires d’amour fraîches, tout droit sorties de son nouvel album Rovv Song. Twlv : Entre R&B, hip-hop et pop, il te captive avec une aisance déconcertante et une voix veloutée.

Entre R&B, hip-hop et pop, il te captive avec une aisance déconcertante et une voix veloutée. Meloh : Le maître des refrains magnétiques. Ses paroles touchent au plus profond et restent en tête bien après la fin du show.

AU PROGRAMME DE TA SOIRÉE

Un flow ininterrompu : 2h de spectacle intense de 20h00 à 22h00.

Trois univers : La découverte de trois artistes majeurs de la scène Seoul Therapy.

Accès privilégié : Plusieurs créneaux d’entrée (dès 18h) pour une expérience sur-mesure.

Le trio incontournable du R&B coréen débarque à Paris. Trois artistes, trois styles, une seule scène pour une soirée exceptionnelle.

Le vendredi 17 avril 2026

de 19h15 à 22h00

payant

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T22:15:00+02:00

fin : 2026-04-18T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T19:15:00+02:00_2026-04-17T22:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/rovv-x-twlv-x-meloh-seoul-therapy/



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