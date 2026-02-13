Jam Session, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

Jam Session Mercredi 15 avril, 19h00 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Début : 2026-04-15T19:00:00+02:00 – 2026-04-15T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T19:00:00+02:00 – 2026-04-15T23:00:00+02:00

L’école des Possibles propose aux musicien·nes adultes de venir improviser et jouer à Mains d’Œuvres.

Viens partager la scène et te laisser aller à de nouvelles expériences sonores !

Mains d'Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Jam des élèves de l’école des Possibles Salle de concert Musique improvisée