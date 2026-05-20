Afro Heaven ~ Afro & Tropical Vibes Party à La Bellevilloise ! La Bellevilloise Paris Dimanche 24 mai, 23h00 5/10/15€

AFRO HEAVEN, la soirée Afro vibes de La Bellevilloise (Paris 20) revient ce dimanche 24 mai (veille jour férié) de 23h30 jusqu’à l’aube avec un event de fuegoooo !

AFRO HEAVEN, la soirée Afro vibes de La Bellevilloise (Paris 20) revient avec un event spécial SPRING EDITION et vous donne rdv le DIMANCHE 24 MAI (veille jour férié) de 23h30 jusqu’à l’aube avec un event de pure afro fayaaaa !! ☀️

Fiesta très caliente au spot plus groovy de Ménilmontant avec ces 2 salles et 2 ambiances pour se plonger dans les sonorités AFRO & TROPICAL des afrobeats, l’afro-électro, shatta ou dancehall dans la salle 1 aux sons urban tropical, latino, reggaeton, baile funk brazil, caribbean, shatta/dancehall ou afro-pop dans la salle 2 ! ✨

▼▲ AFRO HEAVEN A LA BELLEVILLOISE ▲▼

◭◭◭ AFRO & TROPICAL VIBES PARTY ◭◭◭

#afrohits #afroelectro #amapiano #shatta

#dancehall #urbantropical #afrobeats

#bailefunk #reggaeton #caribbean

DIMANCHE 24 MAI

(veille jour férié)

23H30-6H

BILLETTERIE :

10€ prevente all night (+ frais de gestion)

Free Pass av. minuit (places limitées)‼️

► [https://shotgun.live/events/afro-heaven-24-05-26](https://shotgun.live/events/afro-heaven-24-05-26)

Sur place :

5€ av. minuit et 15€ après

▲▼ CLUB & FORUM ▲▼

2 ESPACES ~ 2 AMBIANCES

◭ SALLE 1 : SCENE AFRO-HEAVEN ◭

△ AFROBEATS / URBAN CARIBBEAN

AMAPIANO / BATIDA / SHATTA / BOUYON △

★ DJ CUCURUCHO ★

★ DJ SPARK ★

★ GHOST NEBULA ★

LIVE SHOWCASE

★ AS ONE ★

◭ SALLE 2 : TROPICAL VIBES ◭

△ REGGAETON / BAILE FUNK

LATINO / CARIBBEAN / AFRO △

★ DAVIBE & MIXITY

BY GROOVALIZACION DJs ★

★ DR TRAORE ★

▲▼▲ INFOS PRATIQUES ▲▼▲

LA BELLEVILLOISE

19-21 rue Boyer – Paris 20

Ⓜ️ Ménilmontant & Gambetta

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-24T23:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-24T23:59:00.000+02:00

1

https://shotgun.live/events/afro-heaven-24-05-26

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer – Paris 20 Quartier du Père-Lachaise Paris 75020 Paris



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

