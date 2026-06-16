Afro Heaven Spécial Weekend Fête De La Musique !! Le Chinois Montreuil
Afro Heaven Spécial Weekend Fête De La Musique !! Le Chinois Montreuil vendredi 19 juin 2026.
Afro Heaven Spécial Weekend Fête De La Musique !! Le Chinois Montreuil Vendredi 19 juin, 23h30
Ce vendredi 19 juin AFRO HEAVEN prend le mythique Chinois Montreuil avec une édition spéciale pour le weekend de la Fête de la Musique !!
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-19T23:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-19T23:59:00.000+02:00
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Le Chinois 6 place du Marché – Montreuil Montreuil
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