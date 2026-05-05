Afro Hype – Modern Afro Sounds Party à La Java !! La Java Paris
Afro Hype – Modern Afro Sounds Party à La Java !! La Java Paris jeudi 7 mai 2026.
Afro Hype – Modern Afro Sounds Party à La Java !! La Java Paris Jeudi 7 mai, 23h00 10/15€
Modern afro sounds party ce 7 mai pour une plongée festive dans les sonorités afro urbaines qui vont te faire vibrer avec les musiques plus innovantes et fresh de la planète Afro et ses diasporas !
RDV jeudi 7 MAI (veille jour férié) avec la soirée AFRO HYPE à LA JAVA à Paris 10 !! ☀️
Modern afro sounds party de 23h à 6h au temple de la fiesta à Belleville avec son superbe sound-system pour une plongée festive dans les sonorités afro urbaines qui vont te faire vibrer avec les musiques plus innovantes et fresh de la planète Afro et ses diasporas ! ✊ ✨
★|★▬▬▬▬▬▬ AFRO HYPE ▬▬▬▬▬▬★|★
▼▲ MODERN AFRO SOUNDS PARTY ! ▲▼
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LINE UP
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GHOST NEBULA
✨ Afro-future & Amapiano ✨
DJ CUCURUCHO
✨ Afrobeats & Afro Urban Grooves ✨
SPARK
✨ Shatta & Afro-Caribbean vibes ✨
SKOR16
✨ Afro diasporic sounds ✨
GROOVALIZACION DJs
✨ Afro & Caribbean riddims ✨
️ TARIFS :
Prevente all night 10€ (+ frais)
[https://shotgun.live/events/afro-hype](https://shotgun.live/events/afro-hype)
Sur place : 15€
Jeudi 7 MAI (veille jour férié)
⏰ 23H-6H
ℹ️ Infos pratiques
La Java – Paris 10 | Ⓜ️ Belleville
105 rue du Faubourg du Temple
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-07T23:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-07T23:59:00.000+02:00
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https://shotgun.live/events/afro-hype
La Java 105 rue du Faubourg du Temple Paris 10e Quartier de l’Hôpital Saint-Louis Paris 75010 Paris
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