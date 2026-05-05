Afro Hype – Modern Afro Sounds Party à La Java !! La Java Paris Jeudi 7 mai, 23h00 10/15€

Modern afro sounds party ce 7 mai pour une plongée festive dans les sonorités afro urbaines qui vont te faire vibrer avec les musiques plus innovantes et fresh de la planète Afro et ses diasporas !

RDV jeudi 7 MAI (veille jour férié) avec la soirée AFRO HYPE à LA JAVA à Paris 10 !! ☀️

Modern afro sounds party de 23h à 6h au temple de la fiesta à Belleville avec son superbe sound-system pour une plongée festive dans les sonorités afro urbaines qui vont te faire vibrer avec les musiques plus innovantes et fresh de la planète Afro et ses diasporas ! ✊ ✨

★|★▬▬▬▬▬▬ AFRO HYPE ▬▬▬▬▬▬★|★

▼▲ MODERN AFRO SOUNDS PARTY ! ▲▼

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LINE UP

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GHOST NEBULA

✨ Afro-future & Amapiano ✨

DJ CUCURUCHO

✨ Afrobeats & Afro Urban Grooves ✨

SPARK

✨ Shatta & Afro-Caribbean vibes ✨

SKOR16

✨ Afro diasporic sounds ✨

GROOVALIZACION DJs

✨ Afro & Caribbean riddims ✨

️ TARIFS :

Prevente all night 10€ (+ frais)

[https://shotgun.live/events/afro-hype](https://shotgun.live/events/afro-hype)

Sur place : 15€

Jeudi 7 MAI (veille jour férié)

⏰ 23H-6H

ℹ️ Infos pratiques

La Java – Paris 10 | Ⓜ️ Belleville

105 rue du Faubourg du Temple

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-07T23:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-07T23:59:00.000+02:00

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https://shotgun.live/events/afro-hype

La Java 105 rue du Faubourg du Temple Paris 10e Quartier de l’Hôpital Saint-Louis Paris 75010 Paris



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