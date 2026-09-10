AFTER ALL THÉÂTRE SORANO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

AFTER ALL

THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 25 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-01 20:00:00

fin : 2027-03-02 21:30:00

Date(s) :

2027-03-01

Alors qu’elle est invitée à danser lors des funérailles de son oncle Bob, Solène Weinachter s’interroge que feront ou diront ses proches lors de ses propres obsèques ?

Quelle musique y jouera-t-on ? Que se passera-t-il, à la fin ? Forte de ces réflexions, la chorégraphe décide de dédier à la mort un solo. AFTER ALL mêle danse, théâtre, conte et comédie aussi, pour creuser ce sujet si commun et pourtant si tabou. Alors que Solène Weinachter passe en revue des cérémonies et rituels de deuil, parfois en racontant ce qui pourrait s’apparenter à des détails tels de nouveaux

cercueils en champignons –, elle fabrique un espace-temps accueillant pour faire face à la perte et penser, ensemble, la finitude inéluctable de nos existences. 9 .

THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 32 35 contact@theatre-sorano.fr

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English :

When she is invited to dance at her Uncle Bob’s funeral, Solène Weinachter wonders: What will her loved ones do or say at her own funeral?

L’événement AFTER ALL Toulouse a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE