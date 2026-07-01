Saison musicale – Récital violon/piano, avec Laure Massoni et Quentin Guérillot, Chapelle des Carmélites, Toulouse

Informations pratiques

Saison musicale – Récital violon/piano, avec Laure Massoni et Quentin Guérillot Samedi 29 août, 19h00 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

https://www.helloasso.com/associations/pianomuses/evenements/recital-de-melodies-forets-enchantees

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T19:00:00+02:00 – 2026-08-29T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T19:00:00+02:00 – 2026-08-29T20:00:00+02:00

Ce concert, réunissant deux artistes d’exception très impliqués dans l’interprétation historiquement informée, proposera des oeuvres contemporaines du très rare piano carré anglais William Glover de 1776 qu’apportera Quentin Guérillot, en duo avec le violon classique de Laure Massoni. Il s’articulera autour de la dernière rencontre entre Mozart et Jean-Chrétien Bach à Saint-Germain en Laye en 1778, en mettant en regard des oeuvres de ces deux compositeurs.

À Toulouse, l’association Pianomuses souhaite faire découvrir aux mélomanes les pianos anciens, encore peu connus dans la ville qui a reçu en 2023 le label « Ville de Musiques » de l’Unesco.

La saison 2026 propose sept concerts aux thèmes variés. Cette riche programmation offre deux récitals de piano solo, un concert-hommage à Weber, un récital de Lieder autour des « forêts enchantées », un programme à quatre mains, des duos violoncelle/piano, et un récital violon/piano autour de Mozart et J.-C. Bach, qui mettra en lumière un piano carré primitif de 1776.

Les concerts seront présentés par les musiciens internationaux invités, experts de l’interprétation « historiquement informée » sur instruments anciens et qui partageront leur passion avec le public : les pianistes Mayuko Ishibashi, Flore Merlin, Quentin Guérillot, Heidi Tsai, Gert Hecher, Ema Jedlička-Gogova et François Henry, la violoniste Laure Massoni, la flûtiste Alice Szymanski, sans oublier les violoncellistes Patrick Langot et Mathurin Matharel. Bien sûr, la voix sera présente, grâce aux chanteuses Marine Fribourg (mezzo-soprano) et Sylvine Lepel-Cointet (soprano).

Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/pianomuses/evenements/recital-violon-et-piano »}] Ce monument remarquable accueille régulièrement des manifestations culturelles (expositions, festivals, récitals, lectures, concerts…). Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc

Pianomuses 2026 : 2ème Saison de « Pianos historiques à Toulouse »