« Le prénom » Compagnie La colombe enragée, Théâtre Jules Julien, Toulouse
samedi 29 août 2026 · Théâtre Jules Julien · Toulouse
Informations pratiques
« Le prénom » Compagnie La colombe enragée Samedi 29 août, 18h00 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne
Tarif unique : 6€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T18:00:00+02:00 – 2026-08-29T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T18:00:00+02:00 – 2026-08-29T19:00:00+02:00
https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/
Spectacle | 1 heure | Dès 8 ans | Lieu : Cour de l’école élémentaire
Mêlant danse et oralité, Maryem interroge ses racines africaines et son héritage culturel d’enfant d’immigré·es, empêché par des siècles de colonisation et d’assimilation françaises.
Le prénom, c’est la tentative de réparation d’une chaîne brisée, la réappropriation viscérale d’un héritage à trous. Un témoignage sensible et nécessaire comme réconciliation transgénérationnelle et multiculturelle.
DISTRIBUTION :
Chorégraphie, textes & interprétation : Maryem Dogui
Regards extérieurs : Anne Lebatard, Marie Carrère, Mounâ Nemri, Désirée 0100
Création musicale et sonore : Mélio Diawara
Régie : Mélio Diawara / Opal Besseas
Costumes : Récolte studio (Morgane Rozès et Paul Laburre)
Production et diffusion : Louv Barriol
Merci à Joël, Lory, Natacha, Joss, Fanny, Elda, Mounâ, Sas, Hindy-Hanene, Laïd, Doria, Siham, Kemla, Marion, Aurélia, Emma, Louise, Zara, Noah, Raphaël, Bastien, Mickaël, Maël, Eliana, Manal, Nezha, Diarra, Nadia, Ibrahima, Jojo, Lise-Dehlia pour leurs témoignages
MENTIONS OBLIGATOIRES :
Production déléguée : Les Thérèses
Coproductions : Lieux publics – CNAREP & Pôle européen de production, ARTO, Latitude 50 – Pôle des arts du cirque et de la rue, Ax Animation
Aides à la création : Région Occitanie, Département de la Haute-Garonne, Mairie de Toulouse
Soutiens : ECLAT, ARTCENA, La petite pierre, Centre Culturel Soupetard, Centre Culturel Henri-Desbals, Cie Ex Nihilo, MJC Ancely, Topfloor festival, Festival Ras el hanout, Festival Rebish, Cie La Baraque
Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] [{« link »: « https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/ »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil
Dans le cadre du Festival Rassemblées 2026, journées de créations théâtrales
©Arnaud Beelen
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