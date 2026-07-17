Informations pratiques

« Les Impavides Bretons » Compagnie La Mandale Samedi 29 août, 14h30 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne

Tarif unique : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T14:30:00+02:00 – 2026-08-29T15:25:00+02:00

Fin : 2026-08-29T14:30:00+02:00 – 2026-08-29T15:25:00+02:00

https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/

Spectacle | 55 minutes | Dès 7 ans | Lieu : Préau de l’école élémentaire

La Bretagne, terre de légende et de mystère, un air de cornemuse, des embruns sur le visage… Une douche qui fuit ? Une seule solution : Les Impavides Bretons !

Loïc, Erwan et Erwann nous plongent dans une trépidante série documentaire qui met en lumière le côté le plus sombre de nos logis : les canalisations. Prêts à tout, les Impavides Bretons franchissent la peur de l’inconnu. Prêts à tout, les Impavides Bretons mettent les mains là où personne n’ose mettre les siennes. Prêts à tout, les Impavides Bretons nous offrent une véritable immersion dans l’univers hostile et fascinant de la tuyauterie.

DISTRIBUTION :

Marionnettes : Loïc, Erwan et Erwann

Interprètes : Hugo Ker’Ouille, Sylvie Korrigan Placide, Marie de Plou Nazelle

Bruitages : Marie de Plou Nazelle

Construction marionnettes et décor : Hugo Ker’Ouille, Sylvie Korrigan Placide

Arrangement chanson : Ka’Milhe Florence

Création : Hugo Ker’Ouille, Sylvie Korrigan Placide, Marie de Plou Nazelle

Idée originale : La MANDALE

MENTIONS OBLIGATOIRES :

Production : Compagnie la Mandale

Coproduction : Théâtre du Grand Rond

Aide à la création : Région Occitanie, Département de l’Aude

Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] [{« link »: « https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/ »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil

Dans le cadre du Festival Rassemblées 2026, journées de créations théâtrales