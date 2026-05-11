PIANOMUSES PIANO CARRÉ ANGLAIS CHAPELLE DES CARMELITES Toulouse
PIANOMUSES PIANO CARRÉ ANGLAIS CHAPELLE DES CARMELITES Toulouse samedi 29 août 2026.
Toulouse
PIANOMUSES PIANO CARRÉ ANGLAIS
CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue de Périgord Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Venez découvrir le son des pianos anciens dans un cadre majestueux !
Ce concert, réunissant deux artistes d’exception très impliqués dans l’interprétation historiquement informée, propose des œuvres contemporaines du très rare piano carré anglais William Glover de 1776 qu’apporte Q. Guérillot, en duo avec le violon classique de L. Massoni. Il s’articule autour de la dernière rencontre entre Mozart et Jean-Chrétien Bach à Saint-Germain en Laye en 1778, avec des œuvres de ces deux compositeurs et de leur entourage. 10 .
CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue de Périgord Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Come and discover the sound of old pianos in a majestic setting!
L’événement PIANOMUSES PIANO CARRÉ ANGLAIS Toulouse a été mis à jour le 2026-05-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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