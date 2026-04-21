After Fest’n Breizh 15 Le Grand Huit Rennes Dimanche 24 mai, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Fest’n Breizh vous invite à l’After de sa 15e édition au Grand Huit. Après la grande soirée du vendredi 22 mai, retrouvez-nous pour un fest-noz le dimanche 24 mai 2026 de 18h à 22h au Grand Huit, Ren…

Pour cet after, nous avons l’immense plaisir d’accueillir [Litha](https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/8376/Litha), duo [Mazé Ligen](https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/8348/Maz%C3%A9-Ligen) ou encore [Lapierre Prizé](https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/8531/Lapierre-Prize). Une programmation qui mettra surtout à l’honneur les jeunes musiciennes. L’occasion idéale de poursuivre ce long week-end à danser, découvrir ou simplement écouter !

Rendez-vous au Grand Huit à partir de 18h et jusqu’à 22h. L’événement est gratuit avec une libre contribution au chapeau. Nos stands seront également présents pour rencontrer l’équipe de Fest’n Breizh.

Après la [grande soirée du vendredi 22 mai](https://www.festnbreizh.bzh/) à la salle de la Cité, notez bien la date de l’After et retrouvez-nous au Grand Huit ce 24 mai !

Bar et restauration sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-24T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-24T22:00:00.000+02:00

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https://legrandhuit-rennes.fr/ contact@festnbreizh.bzh https://www.festnbreizh.bzh/

Le Grand Huit 20 Rue Pierre Martin, 35000 Rennes, France Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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