After Fest’n Breizh 15 Le Grand Huit Rennes
After Fest’n Breizh 15 Le Grand Huit Rennes dimanche 24 mai 2026.
After Fest’n Breizh 15 Le Grand Huit Rennes Dimanche 24 mai, 18h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Fest’n Breizh vous invite à l’After de sa 15e édition au Grand Huit. Après la grande soirée du vendredi 22 mai, retrouvez-nous pour un fest-noz le dimanche 24 mai 2026 de 18h à 22h au Grand Huit, Ren…
Pour cet after, nous avons l’immense plaisir d’accueillir [Litha](https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/8376/Litha), duo [Mazé Ligen](https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/8348/Maz%C3%A9-Ligen) ou encore [Lapierre Prizé](https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/8531/Lapierre-Prize). Une programmation qui mettra surtout à l’honneur les jeunes musiciennes. L’occasion idéale de poursuivre ce long week-end à danser, découvrir ou simplement écouter !
Rendez-vous au Grand Huit à partir de 18h et jusqu’à 22h. L’événement est gratuit avec une libre contribution au chapeau. Nos stands seront également présents pour rencontrer l’équipe de Fest’n Breizh.
Après la [grande soirée du vendredi 22 mai](https://www.festnbreizh.bzh/) à la salle de la Cité, notez bien la date de l’After et retrouvez-nous au Grand Huit ce 24 mai !
Bar et restauration sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-24T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-24T22:00:00.000+02:00
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https://legrandhuit-rennes.fr/ contact@festnbreizh.bzh https://www.festnbreizh.bzh/
Le Grand Huit 20 Rue Pierre Martin, 35000 Rennes, France Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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