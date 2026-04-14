After Loudunades Vélodrome Loudun
vendredi 28 août 2026 · Vélodrome · Loudun
Informations pratiques
Loudun
After Loudunades
Vélodrome Rue François Chréstien Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
A partir de 18h balade à poneys par les Crins de Dercé
A partir de 19h au vélodrome, concerts gratuits en 1ère partie Olivier Plisson et en 2ème partie Delyss Rock’N’Roll !
Foodtrucks et buvette
Organisé par Entreprendre en Pays Loudunais .
Vélodrome Rue François Chréstien Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine entreprendrepaysloudunais@gmail.com
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English : After Loudunades
L’événement After Loudunades Loudun a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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