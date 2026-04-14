After Loudunades Vélodrome Loudun

Informations pratiques

Loudun

After Loudunades

Vélodrome Rue François Chréstien Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

A partir de 18h balade à poneys par les Crins de Dercé

A partir de 19h au vélodrome, concerts gratuits en 1ère partie Olivier Plisson et en 2ème partie Delyss Rock’N’Roll !

Foodtrucks et buvette

Organisé par Entreprendre en Pays Loudunais .

Vélodrome Rue François Chréstien Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine entreprendrepaysloudunais@gmail.com

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English : After Loudunades

L’événement After Loudunades Loudun a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Pays Loudunais