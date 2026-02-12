Festival Lug’en Scène Cinéma en plein air Vélodrome Loudun

Festival Lug’en Scène Cinéma en plein air

Vélodrome Rue des Jésuites Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Une toile sous les étoiles

N’oubliez pas votre couverture, siège pliant ou autre

vente de confiseries à partir de 20h30 .

Vélodrome Rue des Jésuites Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 81 59 festival.lugenscene@ville-loudun.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Lug’en Scène Cinéma en plein air

L’événement Festival Lug’en Scène Cinéma en plein air Loudun a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme du Pays Loudunais