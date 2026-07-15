AGENDA · Paris
After Party La Mulette & Co Le Point Ephémère Paris
samedi 1 août 2026 · Le Point Ephémère · Paris
Informations pratiques
Une soirée portée par La Mulette et le Festival Paris l’été
Le vendredi 31 juillet 2026
de 23h00 à 05h00
payant
Tarif unique 15€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-01T08:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-31T23:00:00+02:00_2026-07-31T05:00:00+02:00
Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris
Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)
Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)
Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)
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