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After Party La Mulette & Co Le Point Ephémère Paris

samedi 1 août 2026 · Le Point Ephémère · Paris

After Party La Mulette & Co Le Point Ephémère Paris

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Lieu
Le Point Ephémère
Adresse
200 Quai de Valmy
Ville
75010 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Tarif unique 15€</p>

Une soirée portée par La Mulette et le Festival Paris l’été
Le vendredi 31 juillet 2026
de 23h00 à 05h00
payant

Tarif unique 15€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-01T08:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-31T23:00:00+02:00_2026-07-31T05:00:00+02:00

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy  75010 Paris
Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)
Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)
Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)
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