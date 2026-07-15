After Party La Mulette & Co Le Point Ephémère Paris

Informations pratiques

Une soirée portée par La Mulette et le Festival Paris l’été

Le vendredi 31 juillet 2026

de 23h00 à 05h00

payant

Tarif unique 15€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-01T08:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-31T23:00:00+02:00_2026-07-31T05:00:00+02:00

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)

Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)

Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)

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