Béziers

AFTER THE CROSSING

31 rue du 4 Septembre Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-06-19

Artistes des diasporas (Brésil, Sénégal, Haïti, Jamaïque…) explorent exil, mémoire et identités multiples.

Cette exposition réunit des artistes issus des diasporas africaines, caribéennes et latino-américaines, sélectionnés dans le cadre de la Biennale de Venise ainsi que des invités.

Sont présentés

– Eustáquio Neves (Brésil)

– Seyni Awa Camara (Sénégal),

– Édouard Duval-Carrié (Haïti)

– Ebony G. Patterson (Jamaïque)

– Rosana Paulino (Brésil)

– Fatima Mazmouz (Maroc)

– Zineb Zairout (Maroc)

– Zaira Vieytes (Argentine)

– Guyodo (Haïti)

– Santiago Rodríguez Olazábal (Cuba).

Leurs œuvres interrogent les notions de traversée, d’exil, de mémoire et d’identité. .

31 rue du 4 Septembre Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 16 67 44 15 concordehaiti@yahoo.com

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English :

Artists from diasporas (Brazil, Senegal, Haiti, Jamaica?) explore exile, memory and multiple identities.

L’événement AFTER THE CROSSING Béziers a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 ADT34