AFTER THE CROSSING Béziers
AFTER THE CROSSING Béziers vendredi 19 juin 2026.
Béziers
AFTER THE CROSSING
31 rue du 4 Septembre Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-06-19
Artistes des diasporas (Brésil, Sénégal, Haïti, Jamaïque…) explorent exil, mémoire et identités multiples.
Cette exposition réunit des artistes issus des diasporas africaines, caribéennes et latino-américaines, sélectionnés dans le cadre de la Biennale de Venise ainsi que des invités.
Sont présentés
– Eustáquio Neves (Brésil)
– Seyni Awa Camara (Sénégal),
– Édouard Duval-Carrié (Haïti)
– Ebony G. Patterson (Jamaïque)
– Rosana Paulino (Brésil)
– Fatima Mazmouz (Maroc)
– Zineb Zairout (Maroc)
– Zaira Vieytes (Argentine)
– Guyodo (Haïti)
– Santiago Rodríguez Olazábal (Cuba).
Leurs œuvres interrogent les notions de traversée, d’exil, de mémoire et d’identité. .
31 rue du 4 Septembre Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 16 67 44 15 concordehaiti@yahoo.com
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English :
Artists from diasporas (Brazil, Senegal, Haiti, Jamaica?) explore exile, memory and multiple identities.
L’événement AFTER THE CROSSING Béziers a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 ADT34
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