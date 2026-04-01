Afterwork #2 Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Lyon 3e Arrondissement

Afterwork #2

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 12 – 12 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-06

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Après une journée de travail, venez entre amis et collègues vivre la magie du concert live et découvrir de grands classiques ou des œuvres plus surprenantes dans un format court, idéal pour une première rencontre avec l’Auditorium.

.

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After a day at work, come and experience the magic of a live concert with friends and colleagues, and discover great classics or more surprising works in a short format, ideal for a first encounter with the Auditorium.

L’événement Afterwork #2 Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme